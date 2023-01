"Mon ambition est d’être très connectée avec la réalité de la vie RH des ministères, de prendre en compte leurs contraintes et, aussi, d’en faire des acteurs partenaires des évolutions que l’on doit porter", déclare Nathalie Colin, la directrice générale de l’administration et de la fonction publique, dans une interview à AEF info, fin décembre 2022, dressant le bilan 2022 de l’actualité. Une actualité marquée par les élections professionnelles, dont la baisse de participation peut s’expliquer, selon elle, par "le désintérêt pour le processus électoral" mais non par le vote électronique. Concernant l’application des mesures issues de la loi Dussopt de 2019 (dialogue social, négociation collective, PSC…), Nathalie Colin souligne que c’est "une réforme de longue haleine". Le chantier des carrières et des rémunérations sera, lui, l’un des tous premiers chapitres de l’agenda social 2023.