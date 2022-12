Forfait mobilités durables : le gouvernement va créer un "outil numérique de suivi des preuves de covoiturage"

À l’occasion d’un déplacement à Reims le 13 décembre, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, et Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, présentent le "plan national covoiturage du quotidien" pour 2022-2027, qui comprend 14 mesures pour rendre ce mode "accessible, simple et attractif". Pour "accompagner les employeurs dans le développement de leurs politiques d’incitation au covoiturage", le gouvernement prévoit de développer "un outil numérique de suivi par les employeurs des preuves de covoiturage nécessaires au versement du forfait mobilités durables à leurs salariés" et de créer un "label 'Employeur pro-mobilité durable' pour récompenser les entreprises exemplaires". Le plan prévoit en outre un bonus de 100 € pour les nouveaux conducteurs, et des financements supplémentaires pour les collectivités proposant des aides au covoiturage.