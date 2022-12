Entre le niveau des départs en retraite d’aides-soignants et infirmiers dans les 3 ans à venir (respectivement 7 et 6 % des effectifs), les difficultés à recruter, former et fidéliser les soignants, les dirigeants des établissements privés commerciaux sont inquiets. Et ils ne sont pas les seuls. En octobre, les six fédérations de l’Opco santé (1) dont la FHP ont transmis une note aux cabinets des ministres concernés. Pour elles, "la formation de soignants en nombre suffisant est une priorité absolue". Pour l’heure, "nous attendons une rencontre commune", indique Christine Schibler déléguée générale de la FHP.