"Le positionnement international de nos deux nouveaux bachelors est l’essence même de notre plan stratégique à 2032, puisque nous voulons faire de CentraleSupélec une 'school of engineering' à l’anglo-saxonne", déclare à AEF info Romain Soubeyran, DG de la grande école, dont le premier mandat arrive à échéance en septembre prochain. "Notre objectif est de compter, à terme, 40 % d’internationaux tous cycles confondus, contre environ 25 % aujourd’hui." L’école se fixe aussi trois grandes orientations stratégiques : la transition énergétique et écologique, la santé et la qualité de vie, et la contribution à la préservation de la souveraineté, avec une cible assumée vers l’industrie de la défense. Elle entend en outre atteindre 100 M€ de ressources propres, pour environ 49 M€ de dotation publique. Enfin, CentraleSupélec conserve l’ambition de s’implanter dans Paris.