Quatre projets ont été sélectionnés dans le cadre d’un appel à projets portant création du campus franco-indien, annonce Campus France le 21 décembre 2022, à la suite de la réunion d’un comité de pilotage dédié le 28 octobre dernier. Il s’agit des projets portés respectivement par l’ENS de Lyon, l’université Côte d'Azur, l’université de La Réunion et Sorbonne université. Pour mémoire, cet AAP est doté de 900 000 € et a pour objectif principal "le renforcement de la coopération universitaire et scientifique avec l’Inde", autour de la thématique santé (lire sur AEF info).