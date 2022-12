En 2020, la Dird (dépense intérieure de recherche et développement expérimental) s’établit à 53,2 Md€, en baisse de 3,4 % en volume par rapport à 2019, ce qui résulte de la "baisse des Dird des entreprises et des administrations", analyse le Sies, dans une note publiée le 21 décembre 2022. En outre, l’effort de recherche de la France s’élève à 2,30 % en 2020, dans un contexte où "le PIB a fortement baissé en raison de la crise sanitaire". En 2021, l’effort de recherche pourrait baisser et rester "à un niveau légèrement supérieur à celui d’avant la crise, à 2,21 % du PIB", est-il précisé.