CUFR DE MAYOTTE. Abal-Kassim Cheik Ahamed est nommé directeur du centre de formation et de recherche de Mayotte (lire sur AEF info). OUVERTURE DE CRÉDITS. Un arrêté porte ouverture de crédits de fonds de concours, dont 300 000,00 € en CP pour le programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire". Un arrêté porte ouverture de crédits d’attributions de produits, notamment 13 825,45 € en AE et CP au sein du programme 231 "Vie étudiante" de la Mires....