Budget. Un arrêté du 19 décembre 2022 porte ouverture de crédits et d’attributions de produits. Il prévoit notamment l’ouverture de 1 588 510 euros en AE et en CP pour la mission "sécurités". Un arrêté du 19 décembre 2022 porte ouverture de crédits de fonds de concours. 141 226 euros en AE et CP sont fléchés vers la police nationale, au sein de la mission "sécurités". Gendarmerie. Un arrêté du 16 décembre 2022 fixe à 60 le nombre...