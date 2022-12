EMPLOI INVESTISSEMENTS D’AVENIR. L’avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à la convention du 17 décembre 2014 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir (action "Fonds national d’innovation", "Culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat") est publié. Il vise à prolonger la durée de la convention pour mener à bien l’évaluation ex post de l’ensemble des projets, mais ne donnera pas lieu à de nouveaux...