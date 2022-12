Habitat et urbanisme : la revue de presse du mercredi 21 décembre 2022

Logement Crise de l’énergie : "forte montée" des impayés des locataires HLM (liberation.fr). Selon une enquête de l’Union sociale pour l’habitat, plus de la moitié des organismes HLM font état d’une hausse de plus de 10 % du nombre de ménages en retard de paiement de leurs loyers (lire sur AEF info). La crainte de la hausse des impayés dans le logement social se confirme (lagazettedescommunes.com). De plus en plus de locataires HLM n’arrivent pas à payer leur loyer dans...