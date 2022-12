Négociation sur le partage de la valeur : un premier document de travail doit être transmis aux syndicats cette semaine

Après trois séances dédiées à des auditions d’experts (Instituts Rexecode et Molinari, SFAF , OFCE , Banque de France, CEPII , Ieseg, Dares et Ires ), les partenaires sociaux se sont retrouvés le 20 décembre 2022 au Medef pour une sixième réunion de négociation sur le partage de la valeur. L’occasion de "partager des pistes de travail et des propositions", résume le chef de file de la délégation patronale, Hubert Mongon. Il a livré les grandes lignes des propositions qui seront détaillées dans un document envoyé aux syndicats d’ici la fin de la semaine. "La volonté est de travailler autour de trois axes : la facilitation donnée aux entreprises de pouvoir utiliser les outils de partage de la valeur ; leur simplification ; la coordination entre les outils", explique-t-il, ajoutant que "la négociation suit son cours dans un climat constructif". La prochaine réunion se tiendra le 6 janvier 2023.