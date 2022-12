Le groupe Diot-Siaci nomme Cédric Charpentier au poste de directeur général

Un après sa création, le groupe Diot-Siaci, spécialisé dans le courtage et le conseil aux entreprises, indique avoir nommé un nouveau directeur général en la personne de Cédric Charpentier. Pierre Donnersberg et Christian Burrus prennent quant à eux le poste de coprésidents du nouvel ensemble. Le groupe indique être prêt désormais à ''accélérer la croissance en France et à l’international'' pour devenir ''LE courtier européen d’envergure mondiale''.