Douze jours après la clôture du scrutin, le 8 décembre, la DGAFP publie ce 20 décembre 2022 les résultats définitifs des élections professionnelles dans la fonction publique. Ces résultats sont très proches de ceux, provisoires, diffusés le 15 décembre au soir. Le taux de participation sur les trois versants reste à 43,7 % et celui de l’État à 44,9 %, le taux pour les ministères passant toutefois de 45,1 % à 45 % en raison de l’évolution du nombre d’inscrits et de votants au ministère de l’Agriculture (où la participation passe de 45,9 % à 45 %). La participation reste inchangée pour le versant territorial (45,6 %) mais augmente de 0,1 point pour l’hospitalière, à 37,9 %. Les scores recueillis par les organisations syndicales sur l’ensemble de la fonction publique et au sein des trois versants sont inchangés de même que la répartition des sièges au CCFP et aux trois conseils supérieurs.