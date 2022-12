"L’ascenseur social doit fonctionner. Que l’on ait eu ou pas la chance de faire des études, on doit pouvoir compter sur la région pour se former à un nouveau métier ou évoluer", affirme Laurent Rigaud, V.-P. emploi formation des Hauts-de-France, en présentant le CPRDFOP 2022-2028 aux conseillers régionaux le 9 décembre 2022 à Lille. Ce document fera l’objet d’une mise à jour en 2025. Il met notamment l’accent sur les besoins des entreprises et sur l’innovation en matière de formation et d’orientation. "On n’a pas tout essayé, on doit se laisser la latitude d’innover", considère Laurent Rigaud.