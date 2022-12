Jean Rottner (LR) a "décidé de quitter la vie publique" d’ici la fin de l’année, une "lourde décision" due à "des impératifs familiaux", vient-il d’annoncer ce 20 décembre 2022 par communiqué. Il ne sera plus président de la région Grand Est – poste qu’il occupait depuis octobre 2017, et ne présidera plus la commission transports de Régions de France. L’intérim à la présidence de la collectivité sera assuré par Franck Leroy (Horizons), premier vice-président et maire d’Épernay.