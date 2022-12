Le Sisse (service de l’information stratégique et de la sécurité économiques) observe une "montée en puissance des attaques sur le patrimoine informationnel des entreprises", révèle son directeur adjoint Mathieu Kahn, lors du colloque du CDSE, jeudi 15 décembre 2022. Le recours à l’arme normative extraterritoriale est "de plus en plus utilisé dans la compétition économique", par les Anglo-Saxons mais aussi par les Chinois et les Européens. Les cyberattaques restent la menace numéro un, en particulier pour les petites entreprises. Pour les aider, la DRSD va mettre sur pied un Cert en 2023.