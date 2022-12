Région Paca : le "Pass santé jeunes", destiné aux moins de 26 ans, va aussi financer des consultations psychologiques

Le conseil régional Paca va financer six consultations psychologiques par an chez les psychologues libéraux de la région pour tous les jeunes de moins de 26 ans, annonce-t-il dans un communiqué le 20 janvier 2021. Ces consultations seront prises en charge par le "Pass santé", un chéquier composé de coupons qui permettent déjà de bénéficier gratuitement de consultations médicales chez un médecin généraliste ou un spécialiste, d’analyses biologiques et de la délivrance de contraceptifs en pharmacie. "Face à l’évolution du contexte sanitaire, à la situation économique fragile ainsi qu’au maintien de nombreux enseignements à distance, nous nous devons d’agir", explique le président ( LR ) Renaud Muselier. "Ces situations de détresse, de perte de confiance et d’isolement sont aujourd’hui une réalité pour les lycéens, étudiants, apprentis et jeunes à la recherche d’un premier emploi."