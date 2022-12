Sur la base du site du Fonds anglais pour l’éducation, le CSEN propose, en décembre 2022, une liste de "bonnes idées d’innovation pédagogique", comme :des stratégies pour améliorer la motivation des élèves,une démarche d’enseignement explicite,une stratégie efficace pour le climat scolaire,rendre l’école attentive au sommeil des élèves,le tutorat,maximiser l’engagement des parents,vérifier que tous les élèves ont bien appris à lire,redonner goût aux maths et aux sciences avec du matériel, des projets et de la passion,aider les élèves à gérer leur charge cognitive,promouvoir la pensée méthodique et l’esprit critique,développer des projets pour l’école inclusive.Chaque idée est développée à travers des conseils pour la mettre en œuvre. En outre, à l’inverse, le CSEN recommande d’éviter de différencier les élèves selon "leur style d’apprentissage" ou de tout miser sur la technologie.