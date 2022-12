Évolution des rapports avec ses adhérents dans un "principe de co-construction", partage d’expériences via des lieux d’échanges, déploiement de solutions logicielles à certains EPST… Stéphane Athanase fait le bilan de ses trois mandats à la tête de l’Amue, dans une interview à AEF info le 20 décembre 2022, à quelques semaines de son départ de l'agence. Il se félicite de l’avancée de chantiers SI "qui étaient assez ambitieux" (Siham, Sinaps ou encore Pégase), et revient sur le développement des trois "briques" Geslab, Caplab et Dialog. S’agissant de l’avenir de l’Amue, il défend un "nécessaire investissement" dans les domaines des SI et du numérique pour "passer à l’échelle", ainsi qu’une évolution du rôle de l’agence sur le plan interministériel. Autre sujet évoqué : le déménagement prochain de l’implantation parisienne de l’agence, qui quittera la Maison des universités. Autant de chantiers qui attendent Simon Larger, qui prendra la tête de l’agence le 1er mars 2022 (lire sur AEF info).