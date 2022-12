Les résultats définitifs rendus publics par la DGAFP (Direction générale de l’administration de la fonction publique), ce mardi 20 décembre 2022, confirment les chiffres provisoires diffusés le 9 décembre (lire sur AEF info). Avec 27,7 %, la CGT arrive en tête au comité social du ministère du Travail, du Plein-Emploi et de l’Insertion. Viennent ensuite la CFDT (22,8 %) et l’Unsa (16,6 %). Toutes deux progressent. Pour rappel, les 7 799 agents de la fonction publique du ministère étaient appelés à voter entre le 1er et le 8 décembre. La participation est de 60 %.