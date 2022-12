Les ministres de la Santé et des Solidarités lancent une mission sur la prévention et prise en charge de l’obésité

Le ministre de la Santé et de la Prévention ainsi que le ministre des Solidarités ont officiellement lancé ce 8 décembre 2022 une nouvelle mission consacrée à l’amélioration de la prise en charge de l’obésité. Pilotée par la professeure Martine Laville, cette mission devra ''proposer des mesures concrètes afin de mieux prévenir et prendre en charge cette pathologie''. Six axes de travail sont définis, dont la prévention de l’obésité infantile ou l’amélioration de l’offre de soins structurée autour de services de proximité. Un rapport doit être remis d’ici mars 2023 pour permettre d’alimenter la prochaine feuille de route des pouvoirs publics dans la lutte contre cette pathologie.