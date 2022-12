"Créer les conditions de la réussite [étudiante] et favoriser la diffusion scientifique", "accompagner le développement économique et soutenir les transitions" et "accompagner le développement territorial et assurer le rayonnement international" : telles sont les trois priorités du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, adopté dans les Hauts-de-France le 9 décembre 2022. "Notre schéma n’est pas un catalogue de mesures", affirme Daniel Leca, vice-président ESRI. "Nous allons établir tous les deux ans une feuille de route pour le rendre opérationnel."