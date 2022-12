SNCF : les organisations syndicales demandent à la direction des "mesures salariales d’urgence et immédiates"

La CGT Cheminots, Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT Cheminots demandent dans un courrier adressé le 16 juin 2022 au PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farrandou, "la mise en place de mesures salariales d’urgence et immédiates pour l’ensemble des salariés du groupe public SNCF". "Dans le contexte inflationniste, nous ne pourrons pas accepter que les seules NAO se tiennent au second semestre, sans autres perspectives de court terme", écrivent les fédérations, estimant qu’il convient "d’ouvrir, sans tarder, des négociations portant sur des augmentations générales des salaires, un travail sur les coefficients hiérarchiques, la revalorisation des primes de travail, des mesures de rattrapage de l’inflation et d’indexation du Smic pour les salaires"… Elles déposent "une demande de concertation immédiate", avec "a minima un rendez-vous salarial avant l’été et ensuite avant la fin de l’année".