Le tribunal administratif de Rouen annule le 15 décembre 2022 l’exclusion de Gérald Le Corre, inspecteur du travail et syndicaliste CGT, de la liste des membres de l’Observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation de la Seine-Maritime. Le juge considère qu’il n’existe "pas d’incompatibilité entre l’emploi de M. Le Corre au sein du système d’inspection du travail et le fait de siéger en qualité de représentant de la CGT", comme salarié, au sein de cette instance. L’administration régionale du travail faisait valoir un risque de conflit d’intérêt.