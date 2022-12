Moins nombreuses en Île-de-France et plus rapides et conséquentes dans les villes moyennes. Selon le spécialiste en immobilier d’entreprise Arthur Loyd, on assiste à un "rééquilibrage" des créations d’emplois en faveur des territoires qui ne dépendent pas d’une grande métropole. Parmi les explications avancées dans son baromètre annuel publié début décembre 2022 : les investissements en lien avec le développement durable et la croissance verte, moins présents dans les grandes métropoles, concentrés dans les villes à taille humaine.