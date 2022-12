Saisie le 13 avril d’une mission d’évaluation et de recommandation sur les départs en retraite pour inaptitude, l’Igas a rendu cet automne aux ministres commanditaires (Travail, Solidarités, Santé au Travail) son rapport et ses 26 recommandations. L’inspection chiffre à 100 000 les départs en retraite pour inaptitude chaque année : environ 50 000 sont d’ex-invalides, 20 000 des handicapés (AAH) et 30 000 y parviennent par la voie médicale. Ces divers profils sont marqués par une espérance de vie sensiblement inférieure à la moyenne, de 4 à 6 ans de moins que pour les autres retraités.