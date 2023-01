Près d’un an après la création de l’EPE université Panthéon-Assas, son président Stéphane Braconnier annonce à AEF info, fin décembre 2022, que l’établissement demandera sa sortie de l’expérimentation début 2024. Il précise qu' "une réflexion sera lancée pour voir quels diplômes passeront en diplômes de grand établissement". Il revient également sur l’acquisition par l’université d’un immeuble de 3 500 m2 qui ouvrira à la rentrée 2024 et augmentera la superficie du centre Assas de 15 %. Quant au projet immobilier qui doit accueillir à moyen terme Sorbonne université et Panthéon-Assas sur la parcelle de Censier, il craint que "le projet soit en train de s’enliser" du fait de "lourdeurs administratives". Autres sujets évoqués : ses propositions dans le cadre d’un rapport sur le sport pour France Universités et l’arrivée de Jean-Michel Blanquer au sein de la faculté de droit.