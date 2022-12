Le FIPHFP et Cheops, le réseau des Cap emploi, renouvellent leur partenariat pour une durée de trois ans supplémentaires. Le 14 décembre 2022, Jean-Pierre Benazet, président de Cheops, et Marc Desjardins, directeur général du FIPHFP (1), ont en effet signé une nouvelle convention. L’objectif est d’optimiser l’accompagnement par les Cap emploi des employeurs publics pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des agents handicapés.