"Les Assises du travail, qui s’inscrivent dans le cadre du Conseil national de la refondation, appellent les partenaires sociaux, entreprises, universitaires, personnalités qualifiées et citoyens à réfléchir ensemble autour de leurs attentes vis-à-vis du travail et du sens que chacun entend donner à cette activité, au-delà de sa fonction économique première", rappelle l’exécutif, dans un courriel adressé aux partenaires sociaux et destiné à organiser les travaux entre début janvier et mi-février 2023. L’objectif affiché lors du lancement des "Assises" est d’aboutir à des propositions pour fin février.