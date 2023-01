À en croire les acteurs, "il n’y a jamais eu autant de discussions entre les structures de formation et de recherche que depuis la mise en place des instituts. En passant au statut d’EPE, l’université Clermont Auvergne s’est en effet structurée en six instituts, qui sont des regroupements de composantes. Quel premier bilan en tirent les principaux intéressés 18 mois après leur mise en place ? AEF info a interrogé Pierre Mathieu, directeur de l’institut LLSHS, Christine Bertrand, directrice de l’institut DEM, Patrice Malfreyt, directeur de l’institut des sciences, Jean-Marc Lobaccaro, directeur de l’institut SVSAE et Éric Agbessi, directeur de l’IUT (1). Ils reviennent sur les réussites et les difficultés encore à surmonter des instituts, évoquant de nombreuses questions : CPOM, délégations de compétences, pluridisciplinarité… Ils évoquent enfin l’épineuse question du maintien ou non de la PMJ pour l’INP.