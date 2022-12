Une meilleure disponibilité du parc de production nucléaire et hydraulique ainsi que la baisse importante (et plus forte qu’attendue) de la consommation d’électricité du pays amènent RTE, mardi 20 décembre 2022, à réviser à la baisse le niveau de risque qui pesait sur la sécurité d’approvisionnement du pays pour le mois de janvier. La probabilité d’émettre un signal Ecowatt rouge en cas de tensions passe ainsi de "élevée" à "moyenne". EDF a par ailleurs annoncé le 16 décembre une modification de sa doctrine de réparation du phénomène de corrosion sous contrainte, ce qui entraînera un changement de la disponibilité de certains réacteurs au cours de l'année 2023.