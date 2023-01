28 % de départs à la retraite supplémentaires entre 2022 et 2029 pour les enseignants titulaires du second degré en EPSCP : c’est ce que prévoit le Sies dans une note d’information, publiée le 12 décembre 2022. Entre 2022 et 2029, leur taux de départ définitif devrait atteindre 3,2 %, avec une augmentation marquée en sciences économiques et en sciences, discipline pour laquelle ces indications signent un réel défi au vu de son taux actuel de recrutement (1,7 %). L’âge moyen au départ en retraite des enseignants du second degré augmentera de trois mois, précise également la note.