À la rentrée scolaire 2021, un enseignant dans les établissements du second degré du public et du privé sous contrat est face à 22,3 élèves en moyenne pour une heure de cours, indique une note de la Depp du 20 décembre 2022. Dans le détail, un enseignant en collège est face à 24,0 élèves par heure de cours (hors Segpa), 24,6 pour un professeur en formations générales et technologiques au lycée, 15,6 en formation professionnelle en lycée et 12,6 en Segpa. Ces indicateurs sont globalement stables depuis 2011.