Le conseil scientifique de l’ERC acte, à l’occasion de sa plénière de décembre 2022, des changements dans les formulaires de candidature et les procédures d’évaluation pour les appels 2024. Les modèles de CV et de dossiers de candidatures seront combinés et simplifiés et les candidats pourront ajouter de courtes descriptions narratives pour expliquer les informations fournies. Ils pourront aussi justifier les interruptions de carrière ou les parcours professionnels non conventionnels et décrire "leurs contributions exceptionnelles à la communauté scientifique". L’évaluation accordera plus de poids au projet proposé qu’aux réalisations passées du candidat. Le conseil scientifique a également décidé de signer l’accord sur la réforme européenne de l’évaluation de la recherche publié en juillet (lire sur AEF info).