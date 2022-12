Le secrétaire général des Nations unies a annoncé lundi 19 décembre 2022 l’organisation d’un "sommet sur l’ambition climatique" en septembre 2023. "J’appelle tous les dirigeants à se mobiliser — gouvernements, entreprises, villes et régions, société civile et finance. Venez avec de nouvelles actions climatiques, tangibles et crédibles, pour accélérer le rythme du changement. L’invitation est ouverte. Mais le prix de l’entrée n’est pas négociable : une action crédible, sérieuse et nouvelle en faveur du climat et des solutions fondées sur la nature", précise Antonio Guterres. Il évoque un sommet "sans fioritures", où "il n’y aura pas de place pour les récidivistes, les 'greenwashers', les 'rejeteurs de faute' ou les 'reconditionneurs' des annonces des années précédentes". Le sommet se tiendra parallèlement à un rassemblement "crucial" visant à accélérer l’action à mi-parcours des ODD.