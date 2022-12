Les ministères du Travail, de la Fonction publique et de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances annoncent, le 20 décembre 2022, donner "un nouvel élan" aux labels d’État Égalité professionnelle et Diversité. Ainsi, les deux labels vont faire l’objet de concertation dès le début de l’année 2023, pour mieux prendre en compte les violences faites aux femmes ou l’évolution des modes de travail, ce qu’a déjà fait le secteur privé, pour lequel les labels évoluent en janvier.