Les ministères du Travail, de la Fonction publique et chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances annoncent le 20 décembre 2022 donner "un nouvel élan" aux labels d’État Égalité professionnelle et Diversité. Ainsi, les deux labels "évoluent à compter de janvier 2023 pour les entreprises de plus de 50 salariés, pour mieux tenir compte des violences faites aux femmes, de l’évolution des modes de travail, de l’index égalité femme-homme et de l’usage de l’intelligence artificielle dans les ressources humaines".