Le conseil régional Occitanie va consacrer une enveloppe de 386,74 M€ à l’éducation, l’orientation et la jeunesse, soit un peu plus de 10 % de son budget 2023. Ce montant est en légère hausse par rapport à 2022 et intègre un fonds exceptionnel de 20 M€ pour compenser la hausse du coût de l’énergie. Pour la première fois, la collectivité va consacrer près de 3 M€ à l’orientation scolaire, une compétence qu’elle a demandé à expérimenter en tant que chef de file (lire sur AEF info). Le budget a été adopté par les élus lors de l’assemblée plénière du 15 décembre 2022.