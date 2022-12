La Banque européenne d’investissement accorde, lundi 19 décembre 2022, un prêt de 95 millions d’euros sur 25 ans à la ville et l’eurométropole de Strasbourg pour financer la rénovation ou la création d’une vingtaine d’écoles maternelles et primaires ainsi que la végétalisation de cours d’écoles et d’espaces publics. Les collectivités, qui ont déclaré l’état d’urgence climatique en 2020, ont obtenu en septembre 2021 le label "Climat air énergie" (4 étoiles sur 5) de l’Ademe pour la qualité de leur politique générale en matière d’énergie et de climat.