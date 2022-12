Aborder "carrément" et "sans tabou" la problématique de l’inclusion des personnes LGBT + (1). C’est l’objet du guide des "Allié(e)s LGBT +" publié par l’association L’Autre Cercle, le 20 décembre 2022. 70 pages du support, destinées aux entreprises et administrations publiques qui ont pour vocation d'"apporter des clés pour mieux comprendre les enjeux, ainsi que de véritables outils pour faire évoluer leurs pratiques dans le milieu professionnel", précise l’Autre Cercle dans un communiqué. Le guide est disponible dès à présent via la plateforme HelloAsso pour le prix de 20 euros TTC.