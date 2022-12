Immobilier Remontée du taux d’usure : il sera plus facile d’obtenir un crédit immobilier à compter de janvier (tf1info.fr). Le taux d’usure correspond au taux maximum auquel les banques peuvent délivrer des prêts immobiliers. Il s’élevait jusqu’alors à 3,05 %, mais il "devrait connaître un nouveau relèvement d’ampleur" avant la fin de l’année, selon la Banque de France. "Le crédit immobilier en France est le plus abondant, le moins cher et le plus sûr d’Europe", souligne...