Politiques de l’emploi Succession de Philippe Martinez : la crise qui vient (lopinion.fr). On peut tourner le Rubik’s cube dans tous les sens : la contestation de la candidate désignée par l’actuel secrétaire général n’aboutit qu’à des scénarios de confrontation dans une organisation déjà malade. Paris et Berlin à l’offensive sur l’industrie (lefigaro.fr). La France et l’Allemagne proposent une stratégie européenne face au protectionnisme de Washington. Nord : 300...