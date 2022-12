HCERES. Publication d’un décret instituant des indemnités susceptibles d’être allouées à certains personnels et collaborateurs du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. L’objet du décret est la modulation des indemnités susceptibles d’être perçues par les membres des comités d’experts du HCERES au titre de mission d’évaluation. Un autre arrêté fixe les montants des indemnités susceptibles d’être allouées aux membres du conseil et à certains personnels...