L’Afep et le Medef lancent une consultation publique en vue de la révision du code de gouvernement d’entreprise

"Encourager les contributions de tous ceux qui souhaitent, par la régulation professionnelle, inscrire l’entreprise dans une démarche de progrès constant." C’est l’objectif de la consultation publique des parties prenantes, lancée par l’ Afep et le Medef , qui sera ouverte pendant six semaines à compter du 28 février 2018, selon un communiqué du 27 février. Il s’agit de la deuxième consultation publique des organisations patronales sur le sujet après celle de 2016 (lire sur AEF info). "Les commentaires reçus seront analysés et rendus publics par une instance indépendante", précisent l’Afep et le Medef. Les évolutions proposées portent notamment sur "la création de valeur à long terme", "les administrateurs salariés", "les engagements des entreprises en matière de non-discrimination et de diversité", "le Haut Comité de gouvernement d’entreprise".