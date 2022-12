Alors que de plus en plus d’entreprises introduisent des critères RSE dans la rémunération de leurs dirigeants, l’IPP (Institut des politiques publiques) s’est penché sur l’impact de ces critères sur la performance à la fois financière et extrafinancière des entreprises. Pour Patricia Crifo, autrice de la note publiée le 16 décembre 2022, "les critères RSE dans la rémunération sont plus efficaces dans les entreprises à gouvernance partenariale".