Le Conseil constitutionnel a enregistré, lundi 19 décembre 2022, la saisine d'au moins 60 députés du groupe LFI sur le projet de Lopmi adopté définitivement la semaine passée. Les parlementaires estiment que 18 articles sur les 29 que compte le texte sont "manifestement contraires" aux droits et libertés garantis par la Constitution. La répression des refus d'obtempérer, les facilités pour passer le bloc OPJ, la création des assistants d'enquête, les réquisitions des services de PTS et l'extension des autorisations générales de réquisitions et de l'AFD sont notamment concernées.