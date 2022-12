La COP 15 sur la diversité biologique s’est achevée, dans la nuit de dimanche 18 à lundi 19 décembre 2022, par l’adoption de plusieurs décisions dont le cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal, fixant notamment quatre objectifs pour 2050 et 23 cibles à atteindre en 2030. Parmi celles-ci, les 196 États parties à la CDB s’engagent à "accroître sensiblement la superficie, la qualité et la connectivité des espaces verts et bleus dans les zones urbaines et densément peuplées, ainsi que l’accès à ces espaces et les avantages qu’ils procurent de manière durable". Non contraignant, ce nouveau cadre mondial vise, plus largement, à "favoriser et galvaniser l’action urgente et transformatrice des gouvernements, gouvernements locaux et infranationaux, en lien avec la participation de l’ensemble de la société, afin d’arrêter et d’inverser la perte de biodiversité".