Dans une lettre ouverte du 16 décembre 2022, SUD-Éducation, la FSU, la CGT, le Snalc et le SNCL protestent contre "une rupture d’égalité de traitement entre les agents de la Fonction publique et une atteinte à la liberté d’expression électorale". Selon les organisations, "rien n’a été fait pour favoriser et encourager la participation" des 132 000 AESH aux élections professionnelles dans l’Éducation nationale. Et de lister : "Des AESH n’étaient pas inscrits sur les listes électorales ; bon nombre n’avaient pas connaissance des identifiants d’accès à leur messagerie professionnelle ; le choix de l’envoi de la notice de vote dans l’établissement tête de Pial a constitué un frein car un grand nombre d’AESH n’a pas les moyens de se déplacer pour aller chercher le document". Les syndicats "dénoncent une nouvelle fois le mépris et l’absence de considération du ministère pour ces personnels".