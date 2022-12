Le député de Paris et vice-président du groupe Renaissance à l’Assemblée Nationale, Sylvain Maillard, a présidé jeudi 15 décembre 2022 le groupe de travail sur la réforme des retraites de son groupe. "Oui, nous devons réformer notre système de retraite pour garantir celle de nos enfants et pour plus de justice sociale", a-t-il affirmé via Tweeter. Le groupe est aussi composé de Benoît Mournet (RE, Hautes-Pyrénées), Anne Brugnera (RE, Rhône), Nicolas Dubré-Chirat (RE, Maine-et-Loire) et Christine Le Nabour (RE, Île-et-Vilaine). Cette dernière, rapporteure du PLFSS pour la mission "solidarité, insertion, égalité des chances" (lire sur AEF info) fait également savoir qu’elle portera "notamment le sujet des aidants familiaux, des carrières incomplètes qui concernent les femmes".