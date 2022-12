Deux organismes HLM sur trois constatent une augmentation du nombre de locataires en difficulté financière, selon une enquête flash réalisée par l’USH courant décembre auprès de 193 bailleurs sociaux, et publiée le 19 décembre. Une hausse "hélas annoncée, compte tenu du caractère très incomplet du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement pour les personnes chauffées collectivement au gaz et à l’électricité", dénonce de nouveau Emmanuelle Cosse, présidente de l’USH. Laquelle a par ailleurs décidé de reprendre ses enquêtes trimestrielles sur les impayés de loyers et de charges.